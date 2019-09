Niemieccy eksperci zbadali nieletnich imigrantów. 40 proc. z nich okazało się dorosłymi mężczyznami

Eksperci medycyny sądowej zbadali na zlecenie niemieckich sądów i urzędów ds. młodzieży ok. 600 uchodźców, którzy jako niepełnoletni, bez opiekunów, przyjechali do Niemiec i ubiegali się o azyl. Okazało się, że 40 proc. rzekomo nieletnich, to osoby dorosłe. Wśród pozostałych również mogą być osoby dorosłe, ale naukowcy nie mają co do tego pewności.