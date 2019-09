Przedstawiciele amazońskich plemion przybyli do Brukseli. "Zmiany klimatu niszczą nasze życie"

Przedstawicieli amazońskiego plemienia zaprosiła austriacka eurodeputowana, by w ten sposób mogli osobiście zabiegać o międzynarodowe wsparcie.

- Unia Europejska w ubiegłym tygodniu pozytywnie odpowiedziała na apel Boliwii, KE zapowiedziała wysłanie do kraju ekspertów od pożarnictwa i strażaków z państw członkowskich - mówiła korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek.

"Nie tylko Bolsonaro ponosi winę"

Do sprawy pożarów odnosił się także dyrektor organizacji Amazon Watch z siedzibą w Waszyngtonie Andrew E. Miller. Ocenił, że Amazonia jest niszczona, by "nas nakarmić, więc nie tylko władze brazylijskie, ale i my w pewnym stopniu jesteśmy odpowiedzialni". - Nie tylko obecny prezydent Brazylii Jair Bolsonaro i jego postawa wobec gigantycznego pożaru amazońskich lasów dziewiczych ponoszą winę za niszczenie płuc naszej planety - powiedział Miller hiszpańskiej agencji EFE z okazji Dnia Amazonii, obchodzonego głównie w Brazylii.

- W pewnym sensie winni są wszyscy, ponieważ Amazonia jest unicestwiana w celu nakarmienia nas wszystkich, zaspokojenia naszego apetytu, m.in. apetytu na mięso, (...) winne są Europa i Stany Zjednoczone - podkreślił. Odpowiedzialność według niego ponoszą także Chiny oraz Indie, jak i inne rynki wschodzące, które "również sięgają po zasoby Amazonii". Starania o ratowanie "płuc świata" Miller ocenia jako wysoce niewystarczające wsparcie starań o ratowanie "płuc świata", jakie nadeszło ze strony krajów G7, które przeznaczyły na ten cel zaledwie 20 mln dolarów, gdy na spotkaniu tej grupy najbogatszych państw świata w Biarritz rozległy się głosy alarmu z powodu płonącej Amazonii. Istnieją "siły globalne", które ciągną "na wielu poziomach" korzyści z pożarów i deforestacji Amazonii, z odbierania tradycyjnych praw jej rdzennej ludności. Siły, które na tym korzystają, to według Millera rolnicy, lokalne i zagraniczne korporacje, banki, fundusze inwestycyjne, a także strony układu o wolnym handlu. Brazylijscy wielcy hodowcy rogacizny mieli walny udział w finansowaniu kampanii wyborczej Jaira Bolsonaro, którego wybór na prezydenta zdaniem Millera bardzo pogorszył sytuację w Amazonii. - Rozpoczął on urzędowanie od ostrych wypowiedzi skierowanych przeciw rdzennej ludności Amazonii w imię rzekomego rozwoju tych obszarów - opiniuje szef Amazon Watch. Wylesienie terenów, zwiększenie upraw - Cały impet rządu Jaira Bolsonaro jest skierowany na to, aby wtargnąć (do Amazonii) i kosztem lasów dziewiczych wylesić tereny, otworzyć przestrzeń dla zwiększenia uprawy soi, aby było więcej bydła i aby rozszerzyć kosztem lasów także przemysł wydobywczy - dodaje. Dzieje się tak, mimo że "Brazylia jest krajem mającym za sobą całą historię owocnych wysiłków podejmowanych dla obrony środowiska naturalnego i zmniejszenia wycinki lasów dziewiczych". Hiszpańska Najwyższa Rada Badań Naukowych (CSIC) przypomina z okazji Dnia Amazonii, że jej obszar coraz bardziej się kurczy i dziś jest o jedną trzecią mniejszy aniżeli jeszcze przed dwudziestu laty. W granicach Brazylii leży prawie 70 proc. tego olbrzymiego terytorium, o powierzchni niemal 7 mln km kw., podczas gdy pozostałe 30 proc. należy do ośmiu krajów. Puszcze Amazonii nie są jedynym terytorium lasów dziewiczych, które ogień zaatakował w tym roku z bezprecedensowa siłą. Według CSIC - jak pisze EFE - "tegoroczne pożary lasów na Syberii były co najmniej porównywalne z pożarami lasów Amazonii, chociaż - paradoksalnie - świat był nimi znacznie mniej zaalarmowany mimo poważnego wpływu na znacznie chłodniejszy klimat Euroazji".

WIDEO - Publikacje o wybuchu II wojny światowej. Amerykanie: baliśmy się interweniować i byliśmy egoistami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ Polsat News, PAP