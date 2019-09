Ziobro: są wytyczne dla prokuratorów zajmujących się mafią lekową

- W 2015 roku rząd PO-PSL zlikwidował prawnokarną odpowiedzialność za zachowania, którymi parała się mafia lekowa - powiedział we wtorek minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem był to prezent dla mafii lekowej. Dodał, że w oparciu o nowy stan prawny przygotowano wytyczne dla prokuratorów w sprawie postępowań dotyczących mafii lekowej.

Ziobro zaznaczył podczas konferencji dot. walki z mafią lekową, że rząd PiS zmienił prawo, "które pozwala od niedawna prokuratorom i organom ścigania w sposób nieporównywalnie bardziej skuteczny przeciwdziałać tego rodzaju przestępczości, która uderza w interesy polskich pacjentów".

Minister podkreślił, że w roku 2015 rząd PO-PSL przeprowadził zmianę prawa, która może być - jego zdaniem - oceniana jako "prezent dla mafii lekowej".

- W 2015 roku rząd PO-PSL zlikwidował prawnokarną odpowiedzialność za zachowania, które były uznawane wówczas za przestępcze, w obszarze którym parała się mafia lekowa. Ten przepis utrudniał działalność mafii lekowej, chociażby dlatego, że dawał organom ścigania prawo do wkraczania w obszar działalności tej zorganizowanej przestępczości - wskazał szef resortu.

Ziobro: odwrócenie stanu bitwy pomiędzy mafią a państwem

Ziobro dodał, że "z niezrozumiałych powodów przepis ten został zlikwidowany". - To przestępstwo uchylono, zdekryminalizowano to zachowanie, wprowadzając całkowicie nieskuteczną karę administracyjną, która następnie nie była egzekwowana - zaznaczył Ziobro.

Przypomniał, że 6 czerwca w życie weszły nowe przepisy dotyczące walki z tzw. mafią lekową. Jego zdaniem ustawa w tym obszarze w sposób fundamentalny zmieniła sytuację prawną organów ścigania i "uzbroiła" polskie państwo w "niezbędne narzędzia, które pozwalają w sposób skuteczny walczyć z przestępczością tzw. mafii lekowej".

W ocenie ministra nowa sytuacja prawna odwraca stan w "bitwie pomiędzy mafią a państwem". - Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że polskie państwo okaże się dzięki tym zmianom nieporównywalnie bardziej skuteczne i sprawnie radzące sobie z przestępczością w obszarze mafii lekowej niż miało to miejsce przed tymi zmianami - podkreślił.

- Zrobiliśmy coś zgoła odwrotnego, niż uczyniła pod koniec swoich rządów koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni wtedy rozbroili to państwo, a my to państwo bardzo mocno uzbroiliśmy w takie narzędzia, które w naszej ocenie w sposób skuteczny pozwolą ścigać mafię lekową - powiedział.

"Poprzednia koalicja rządowa zostawiła bardzo niedoskonały stan prawny"

Jak zaznaczył, są już "intensywnie" prowadzone śledztwa wykorzystujące nowe przepisy w zakresie czynu, który został popełniony po wprowadzeniu ich w życie. Dodał przy tym, że są także prowadzone postępowanie w oparciu o ten - jak powiedział - "bardzo niedoskonały stan prawny", które zostawiła poprzednia koalicja rządowa.

Ziobro poinformował, że w tej sprawie powstały specjalne wytyczne dla śledczych. - Dzięki wprowadzeniu nowego stanu prawnego przygotowany został dokument, mianowicie wytyczne dla prokuratorów związane z ukierunkowaniem prowadzenia tych postępowań, dzięki tym i w związku z tymi nowymi przepisami. Te wytyczne zostaną we wtorek wysłane do prokuratorów, które prowadzą te postępowania - powiedział.

"Superwizjer" TVN w ubiegłym tygodniu przedstawił materiał nt. funkcjonowania mafii lekowej w Polsce i mechanizmów jej działania. Z polskich aptek wykupywane są lekarstwa i wywożone tam, gdzie można je sprzedać nawet kilkanaście razy drożej. Żeby było to możliwe, przestępcy otwierają fikcyjne ośrodki zdrowia, nawet w stodołach i pustostanach. To biznes wart miliardy, na którym wielu nieuczciwych przedsiębiorców zdążyło już zbić fortuny.

wka/ PAP