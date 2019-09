Nowy sezon #Newsroomu w Polsat News i na wp.pl. "Najbardziej nowoczesny program"

- Bardzo gorąco zachęcam do oglądania programu #Newsroom, dlatego, że jest to najbardziej nowoczesny program w telewizji w Polsce, łączący w sobie elementy internetu i telewizji - powiedziała Dorota Gawryluk, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat podczas prezentacji jesiennej ramówki Wirtualnej Polski.

W każdą niedzielę o 18:00 na antenie Polsat News nadawany jest na żywo ze studia Wirtualnej Polski wspólny program #Newsroom.



We wtorek podczas prezentacji jesiennej ramówki portalu, zapowiedziano kolejny sezon programu. - #Newsroom to najciekawsze tematy i najważniejsi goście - podkreślił Tomasz Machała, wiceprezes WP Media ds. produktu wydawniczego i gospodarz programu.



- Politycy są po to, żeby odpowiadać na pytania, dziennikarze po to, żeby zadawać trudne pytania i oczekiwać odpowiedzi - zaznaczyła Dorota Gawryluk podczas rozmowy z Tomaszem Machałą.



- Zachęcam do oglądania tego programu nie tylko dlatego, że prowadzi go Tomasz Machała, który - ciągle będę przy tym obstawać - jest jednym z najbardziej obiecujących i zdolnych dziennikarzy wciąż młodego pokolenia. Dlatego trochę żałuję, że Tomek odnosi takie sukcesy w internecie (wcześniej pracował w Telewizji Polsat), ale dobre i to, że prowadzi też program w Polsacie News - mówiła Dorota Gawryluk.



Jak podkreśliła, "zachęcam również dlatego, że jest to najbardziej nowoczesny program w telewizji w Polsce, łączący w sobie elementy internetu i telewizji". - Zachęcam bardzo gorąco - dodała dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.



Podczas prezentacji programu zaprezentowano "eksperyment", w którym to Tomasz Machała był przepytywany przez polityków.



Kulisy polskiej polityki



Program #Newsroom nadawany jest w Polsat News i na stronie głównej Wirtualnej Polski od 19 maja.



#Newsroom składa się z dwóch części. Pierwsza to rozmowa z bohaterem najważniejszego wydarzenia tygodnia, w drugiej - dwóch komentatorów podejmie najciekawsze tematy. Widzowie #Newsroomu zobaczą również kulisy polskiej polityki z dużą dozą ironii i dowcipu.



Wirtualna Polska to największa grupa wydawnicza w polskim Internecie. W studiu WP powstaje już 21 cyklicznych programów wideo. Do najchętniej oglądanych formatów należą m.in. codzienne "Tłit" oraz "Money. To się liczy". Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w kwietniu 2019 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,8 mln realnych użytkowników.



Polsat News to od lat oceniania jako najbardziej rzetelna i obiektywna stacja informacyjna w Polsce. To właśnie na antenie Polsat News możemy zobaczyć takich dziennikarzy i prowadzących jak: Dorota Gawryluk, Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki, Agnieszka Gozdyra, Grzegorz Jankowski, Przemysław Talkowski, Bartosz Kurek, Joanna Racewicz, Agnieszka Mosór, Paulina Sykut-Jeżyna, czy Marek Horczyczak. Polsat News i dziennikarze stacji wielokrotnie zdobywali laury w wielu prestiżowych konkursach i plebiscytach, potwierdzając renomę i prestiż stacji jako jednego z najważniejszych kanałów informacyjnych w Polsce.

prz/ml/ Polsat News, polsatnews.pl