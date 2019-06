Ziobro: mógłby być konflikt, gdyby prezydent nie zgadzał się ze zmianami w Kodeksie karnym

Zbigniew Ziobro nie ma pretensji do prezydenta w związku z przesłaniem nowelizacji Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent swoją decyzję tłumaczył kwestią procedowania ustawy w Sejmie. Jak powiedział w programie "#Newsroom" minister sprawiedliwości i prokurator generalny, konflikt mógłby się pojawić, gdyby prezydent nie zgadzał się z założeniami tej nowelizacji.

Prezydent skierował nowelizację Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego. Jak przekazano, decyzja uzasadniona jest przede wszystkim "analizą przebiegu procedury ustawodawczej. Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego".

Wątpliwości budzi tryb uchwalenia ustawy. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości trafił do Sejmu 14 maja i został przegłosowany w ciągu dwóch dni. Prace nad nowelą przyspieszył marszałek Sejmu, rezygnując z procedowania jej w przewidzianym w takich wypadkach trybie kodeksowym.

Zbigniew Ziobro był w niedzielę gościem programu #Newsroom. - To pokazuje, że państwo prawa działa, wbrew temu, co mówi opozycja - skomentował decyzję prezydenta Dudy. - Proszę zwrócić uwagę, mówi się, że prezydent Duda to prezydent, który zawsze wszystko potwierdza - dodał.

- My jesteśmy zaangażowani w ten projekt. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podjął określone decyzje proceduralne w swoim największym przekonaniu, w oparciu o ekspertyzy prawnicze, które niedługo przedstawi, uzasadniając, że te wątpliwości, które pan prezydent miał prawo podjąć, nie są uzasadnione - ocenił szef resortu sprawiedliwości.

Zapytany przez Tomasza Machałę, czy między nim a prezydentem jest konflikt, Ziobro odpowiedział: "Nie, konflikt mógłby być wtedy, gdyby pan prezydent powiedział: nie zgadzam się co do zasady ze zmianami w prawie karnym".

WIDEO - Jechali korytarzem życia pod prąd. Pozwoliła na to policja Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ Polsat News, wp.pl