"Jestem wolny!". Zbigniew Stonoga wyszedł z aresztu

"Dziękuję Wszystkim, którzy usiłowali mi pomóc i pomagali. Dziękuję za listy, za książki i wszystko to, co pozwoliło przetrwać mi ten straszny czas" - napisał na Facebooku Zbigniew Stonoga i zamieścił nagranie sprzed Aresztu Śledczego w Krakowie.

W 2015 roku Stonoga został prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Północ na rok bezwzględnego więzienia za oszustwo przy sprzedaży samochodu marki Lexus w 2009 roku.



Wnoszone przez niego odwołania zostały rozpatrzone przez sąd na jego niekorzyść. W lutym 2017 roku biznesmen miał się stawić w zakładzie karnym do odbycia wyroku, ale nie zrobił tego. Został więc wystawiony za nim list gończy. Media poinformowały wtedy, że biznesmen miał wyjechać do Monte Carlo.

Oskarżony



Stonoga utrzymywał, że to pracownik jego firmy przywłaszczył samochód, a on sam jest niewinny. Uważał też, że osadzenie go w areszcie to "zemsta" za ujawnienie akt tzw. afery podsłuchowej. Biznesmen opublikował je w internecie w czerwcu 2015 roku.



Afera związana z wyciekiem akt doprowadziła m.in. do dymisji ministrów w rządzie Donalda Tuska: skarbu, zdrowia i sportu oraz kilku wiceministrów. Z funkcji zrezygnował też marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Stonoga jest także oskarżonym w procesie o wyrządzenie szkody znacznej wartości w majątku krakowskiej spółki motoryzacyjnej Viamot.

