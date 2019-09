Zakrwawiona kobieta "słaniała się na nogach" w Rzeszowie. Nie chce, by ukarano sprawcę pobicia

Do kobiety idącej wzdłuż alei Rejtana w Rzeszowie podszedł mężczyzna i kilkukrotnie uderzył ją w twarz. - Nie były to delikatne ciosy. Kobieta była cała zakrwawiona - mówił świadek zdarzenia. Poszkodowana utrzymuje, że nie zna agresora, ale nie chce, by policja zajmowała się jego złapaniem.