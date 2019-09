Tysiące dzieci we Włoszech nie mogą pójść do przedszkoli. Nie zostały zaszczepione

Po wprowadzeniu nowych przepisów rodzice we Włoszech mają prosty wybór: nie posyłać dzieci do żłobków i przedszkoli albo wykonać obowiązkowe szczepienia. Przed przedszkolakiem można zamknąć drzwi przedszkola w sytuacji, kiedy nie był poddany wszystkim obowiązkowym szczepieniom.

- Musimy o tym dość szczegółowo, bo podobnie może być w Polsce - powiedziała reporterka Polsat News w Rzymie, Urszula Rzepczak.

- Wcześniej, rodzice musieli jedynie napisać oświadczenie, że dziecko jest szczepione. Później, mniej więcej w połowie ubiegłego roku szkolnego, wprowadzono konieczność przedstawienia zaświadczenia od lekarza, które potwierdzało przeprowadzenie wszystkich szczepień - powiedziała reporterka opisując historię wprowadzonych przepisów.

Od tego roku szkolnego prawo stało się dużo bardziej restrykcyjne, a jednocześnie jest egzekwowane. Dziecko w wieku przedszkolnym, które nie zostało objęte obowiązkowymi szczepieniami, nie pójdzie do przedszkola.

Dzieci zostają w domach

W znalezieniu wszystkich nieszczepiących swoich dzieci rodziców, sprzyja - szczególnie na północy kraju - komputeryzacja ośrodków zdrowia. Od razu wiadomo, jaka liczba przedszkolaków musi zostać w domach.

Z kolei rodzice uczniów muszą zapłacić kary za nieszczepienie dzieci. Prawo nakłada obowiązek edukacji i nie można zabronić dziecku pójścia do szkoły z powodu braku szczepień.

- Te kary są już egzekwowane - ustaliła Urszula Rzepczak.

Do tej pory w samej Wenecji do przedszkoli nie poszło 1800 dzieci z powodu braku obowiązkowych szczepień. W Lombardii, której stolicą jest Mediolan, do przedszkoli nie dopuszczono 17 tys. dzieci.

Nie wiadomo, co dalej się stanie z dziećmi, które nie uzyskały dostępu do placówek przedszkolnych.

