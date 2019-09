"Ta ziemia symbolizuje ciężką pracę". Morawiecki w Katowicach

Z okazji świętowanego właśnie stulecia Powstań Śląskich pociąg podczas ostatniego przeglądu zyskał nowy wygląd: jest złoty i ozdobiony wizerunkami wybitnych postaci z okresu walki Śląska o przyłączenie do Polski w latach 1919-1921. Są na nim też daty Powstań Śląskich, wpisane w symbol orła.



- Ten pociąg Kolei Śląskich "Powstaniec Śląski" symbolizuje coś, co jest mi szczególnie - że pamiętając o przeszłości jednocześnie bardzo mocno patrzymy w przyszłość, szukamy tej jak najlepszej przyszłości dla naszych rodaków - powiedział premier w czwartek na dworcu w Katowicach podczas inauguracyjnego rejsu odnowionego składu do stacji Tychy Lodowisko.

- Twarze, które tu widzę - Wojciech Korfanty, Józef Rymer, pierwszy wojewoda śląski - to wielkie postaci z przeszłości, które są dla nas wzorem. My nie potrzebujemy legendy złotego pociągu, to są nasze własne legendy, nasi wspaniali przodkowie, którzy patrzą pewnie gdzieś tam z góry, jak my dzisiaj przebudowujemy Polskę - dodał.

"Dajecie sobie całkiem nieźle radę"



- Śląsk jest dla mnie takim symbolem jednocześnie patriotyzmu i nowoczesności, najpiękniejszego połączenia patriotyzmu i nowoczesności, jakie sobie można wyobrazić. Nasi przodkowie - tak jak ja sobie wyobrażam ich życie sprzed 100 lat - pewnie byli bardziej surowi wobec tej naszej rzeczywistości i jakby popatrzyli na to, co my dzisiaj zrobiliśmy co by powiedzieli? Co by powiedział Korfanty, co by powiedział Rymer? Pewnie powiedziałby tak: nienajgorzej jest u was, dajecie sobie całkiem nieźle radę, ale starajcie się o jeszcze więcej, o jeszcze lepszą Polskę, zwłaszcza tutaj na Śląsku, która to ziemia symbolizuje ciężką pracę - powiedział szef rządu.



Podkreślił, że czuje się zobowiązany wobec przyszłych pokoleń i tych, które już odeszły, żeby budować lepszą przyszłość: nowoczesny, zielony Śląsk i Polskę nowoczesną, zasobną, pełną dobrobytu, wspaniałych idei, umiejętnie splatającą przeszłość z przyszłością.



- Ze Śląska popłynęło kiedyś światło niepodległości, nowoczesnego rozwoju. Wierzę głęboko, że i teraz ze Śląska popłynie to światło, światło dobrobytu i coraz bardziej zasobnej Polski, coraz to wyższych, lepszych wynagrodzeń. Na pewno i Śląsk, i cała Polska skorzysta na tym. Przystanek niepodległość, który dla naszych wspaniałych rodaków był ostatnim przystankiem walki - dla Piłsudskiego, dla Korfantego, dla nas jest pierwszym przystankiem, przystankiem ku nowoczesnej Polsce - podsumował Mateusz Morawiecki.

Skład ma dotrzeć do wszystkich zakątków województwa



Koleje Śląskie to utworzona w 2010 r. spółka samorządu woj. śląskiego. Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski ocenił podczas czwartkowej uroczystości, że tak "obrandowany" pociąg skłoni z pewnością wiele osób do refleksji, do pamięci o powstańcach i historii, "dzięki której tutaj jesteśmy i rozwijamy się".



Prezes Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki poinformował, że kursy "Powstańca Śląskiego" będą tak planowane, by dotarł do wszystkich zakątków woj. śląskiego. Skład ma być też używany podczas specjalnych wydarzeń organizowanych przez regionalnego przewoźnika.

Skład Elf 1 z 2011 r. może rozwijać prędkość 160 km na godzinę i zabrać do swego klimatyzowanego wnętrza 450 osób. Prezes Drzewiecki zwrócił uwagę, że pokonanie trasy do Tychów zajmuje mu zaledwie 15 minut - to o wiele krócej niż podróż samochodem drogą krajową nr 86, gdzie na odcinku między Tychami a Katowicami trwa właśnie budowa węzła łączącego ją z drogą nr 81.

pgo/dk/ PAP