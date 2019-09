Morawiecki: uzyskaliśmy jedną z najważniejszych tek w Unii Europejskiej

To, co chcieliśmy, to uzyskaliśmy, jedną z najważniejszych tek w Unii Europejskiej, tekę komisarza ds. rolnictwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek w Łęczycy (woj. łódzkie). Polskim komisarzem ds. rolnictwa będzie b. europoseł PiS Janusz Wojciechowski.

Decyzję o powierzeniu Wojciechowskiemu teki komisarza odpowiedzialnego za rolnictwo ogłosiła we wtorek przyszła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

"Będziemy mogli skuteczniej walczyć o równość dopłat dla rolników polskich"

Do decyzji tej odniósł się we wtorek po południu premier Morawiecki. - Kilka godzin temu pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła portfolio, teki jak to się mówi, kompetencje. I to, co chcieliśmy, to uzyskaliśmy, jedną z najważniejszych tek w Unii Europejskiej, tekę komisarza ds. rolnictwa - powiedział szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Łęczycy.

Jak zaznaczył, powiat łęczycki to w dużym stopniu obszar rolniczy. - Będziemy mogli skuteczniej walczyć o równość dopłat dla rolników polskich, żeby nie byli poszkodowani w porównaniu do francuskich, włoskich czy hiszpańskich. To się nazywa skuteczność" - przekonywał premier.

Dodał, że realna polityka polega na skutecznej realizacji celów. - I my wywalczyliśmy to, po cichu dyskutując, negocjując. Mamy komisarza ds. rolnictwa, jednego z najważniejszych komisarzy w UE - powtórzył Morawiecki.

Ardanowski o Wojciechowskim: to jest bardzo dobry kandydat

- Janusz Wojciechowski jest chyba najlepszym kandydatem, jakiego możemy oddelegować do obszaru rolnictwa w Unii Europejskiej - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister ocenił, że Janusz Wojciechowski "zna Europę". - Był i europarlamentarzystą i w innych instytucjach sobie znakomicie radzi, a jednocześnie w swojej aktywności na terenie Polski, pokazał, że naprawdę zna się na rolnictwie - dodał.

- Dla mnie to jest ważne, bo on ma takie podejście do rolnictwa, które mi bardzo odpowiada, czyli rolnictwa zrównoważonego, związanego z mniejszymi gospodarstwami, z jakością żywności, z wymianą pokoleń na wsi i młodymi rolnikami - podkreślił Ardanowski.

- To jest wielka szansa dla Polski, to jest również wielkie uznanie dla naszego rolnictwa, że przestaliśmy być tym "głupszym Jasiem" w Europie. To jest chyba najważniejszy komisarz po przewodniczącym Komisji Europejskiej, bo Wspólna Polityka Rolna, to w dalszym ciągu prawie 40 proc. budżetu UE, więc jego rola jest naprawdę znacząca - ocenił.

Minister powiedział, że Janusz Wojciechowski jako komisarz UE ds. rolnictwa "może wpłynąć na dopłaty bezpośrednie dla rolników" tak, by podwyższyć je do "europejskiej średniej". - To jest bardzo dobry kandydat, to jest również wielkie uznanie i wielki powód do dumy dla Polski - dodał.

WIDEO - "Szokowa terapia, która spowoduje bankructwa". Bierzyński o podniesieniu płacy minimalnej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP