Śmiertelny wypadek we Wrocławiu. Zginął młody mężczyzna jadący hulajnogą

Do wypadku doszło ok. godz. 9:30 przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Niedźwiedzią. Ofiara zginęła na miejscu - informuje Łukasz Dutkowiak z policji we Wrocławiu. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna na hulajnodze przemierzał ul. Legnicą od strony lewej do prawej i wówczas doszło do zderzenie. - Siła uderzenia była tak duża, że ciało odrzuciło na kilkadziesiąt metrów - informuje Gazeta Wrocławska.