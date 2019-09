Pijany i bez prawa jazdy spowodował wypadek. Dwie osoby trafiły do szpitala

Pijany 40-latek – bez prawa jazdy i wbrew trzem zakazom sądowym kierowania pojazdami - doprowadził do wypadku drogowego, w wyniku którego do szpitala z poważnymi obrażeniami trafiły dwie osoby. Mężczyzna trafił do aresztu; po wytrzeźwieniu ma usłyszeć zarzuty.