Koszmarny wypadek. Kierowca wypadł z samochodu przez bagażnik [WIDEO]

Nadmierna prędkość i złamanie przepisów ruchu drogowego mogły doprowadzić do wypadku, do którego doszło pod Głogowem (woj. dolnośląskie). Kierowca stracił panowanie nad samochodem i wpadł do rowu. Siła uderzenia była tak duża, że 25-latek wypadł z auta przez bagażnik. Mężczyzna przeżył, ale jego stan jest bardzo ciężki.