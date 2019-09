Sąsiad miał zgwałcić 13-miesięczne dziecko. Trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami

Do gwałtu na 13-miesięcznej dziewczynce miało dojść w Szczecinku. Rodzice dziecka zostawili je pod opieką sąsiada. Kiedy wrócili i odebrali córeczkę, zaniepokoił ją jej stan. Trafiła do szczecineckiego szpitala, po czym została przetransportowana do szpitala specjalistycznego w Szczecinie. Lekarze stwierdzili u dziecka ciężkie obrażenia ciała mogące faktycznie wskazywać na seksualne wykorzystanie.