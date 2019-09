"Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony". Kampania o przeciwdziałaniu przemocy domowej

- Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu rodzinach, w których dorośli skupieni są na konflikcie i nie potrafią poradzić sobie ze stresem, ofiarą staje się dziecko. Dziecko, które w tej sytuacji samo potrzebuje szczególnego wsparcia, może stać się ofiarą przemocy: manipulacji, nadużyć i zaniedbań ze strony rodziców – powiedziała przewodnicząca Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosława Kątna.

Przeciwdziałanie przemocy

- Wielu z nas uważa, że dotyczy to tylko patologii. A my mówimy nie – to także zdarza się w tzw. "dobrych domach". Pobite dzieci stanowią liczbę kilkuset tysięcy rocznie – to dane, o których mówi np. policja, ale my wiemy, że jest to jedynie wierzchołek góry lodowej, wiemy, że ileś dzieci cierpi w milczeniu – dodała.

Przewodnicząca KOPD podkreśliła, że głównym celem kampanii społecznej "Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony" jest profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Wśród konkretnych celów w ramach tego projektu KOPD wymienia m.in: zwiększenie uważności społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci, motywowanie osób z otoczenia dziecka do działań mających na celu ochronę dziecka przed przemocą, kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, wspieranie rodzin zagrożonych przemocą i pogłębienie wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami.

Kampania formą swojego przekazu nawiązuje do skojarzenia z tatuażem – fizycznego znaku na ciele, który, podobnie jak traumy z dzieciństwa, może pozostać z człowiekiem na zawsze.

Wejście w życie z traumą

Projekt ten obejmuje przede wszystkim: kampanie społeczną, materiały edukacyjne, webinaria i konspekty dla specjalistów pracujących z rodziną i ścisłą współpracę z mediami. Obejmuje tylko województwo mazowieckie.

- Naszą akcją chcemy powiedzieć: Nie zgadzajmy się na to, nie pozwalajmy na to!, żeby dzieci, które powinny być kochane, nie wchodziły w dorosłe życie bez tak strasznych traum – poinformowała Mirosława Kątna.

- Wszyscy koncentrują się na prawach matek czy ojców. Nikt nie wspomina o tym, co przeżywają dzieci. Zależy nam na zwróceniu uwagi na konsekwencje długoterminowe – w rodzinach, jak i szkołach. Konsekwencje nie tu i teraz, ale te, które pojawią się za pięć czy dziesięć lat u ludzi, którzy będą wchodzić w dorosłe życie – dodała radczyni prawna KOPD Aleksandra Ejsmont.

Problemy w rodzinie, w życiu osobistym

- Dostrzegając problem społeczny, jakim jest przemoc w rodzinie, przeciwdziałamy temu zjawisku, oferując wsparcie tym, którzy doświadczyli przemocy, ale także proponujemy konkretne działania ograniczające ten problem – powiedziała zastępca dyrektora ds. społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Elżbieta Bogucka.

Policyjne statystyki wykazują, że w 2018 r. blisko 250 tys. osób w Polsce było dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową.

Z badań prowadzonych przez TNS OBOP wynika, że jednym z głównych czynników sprzyjających stosowaniu przemocy wobec dzieci są problemy w rodzinie lub życiu osobistym. Również sami oprawcy (32 proc.) wskazują ten element jako powód swoich zachowań.

