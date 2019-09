Wchodzi ustawa o obowiązkowej opiece stomatologicznej w szkole. Szkół jest 24 tys., gabinetów - 720

W czwartek wchodzi w życie ustawa, która nakłada na szkoły obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Jednak tylko 720 szkół w Polsce ma gabinety dentystyczne, a zaledwie 7 tys. zawarło już umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkich szkół w Polsce jest 25 tys. - To, czy w szkołach będą stomatolodzy, w dużym stopniu zależy od samorządów - twierdzi minister zdrowia.

W czwartek wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Według niej każda szkoła podstawowa i średnia w całym kraju będzie musiała mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę.

Gabinet stomatologiczny albo umowa

Jeśli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący ma zawrzeć porozumienie z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci, finansowanych ze środków publicznych.

Według danych NFZ z 2018 r. gabinety dentystyczne są jak dotąd w 720 szkołach - podał portal prawo.pl.

- Ustawa mówi, że jeżeli placówka nie może zaproponować gabinetu w szkole, to może zawrzeć porozumienie z gabinetem, który jest "na mieście" - powiedział w Polsat News wiceprezes i przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło. Jak dodał, gabinet ten musi mieć podpisany kontrakt z NFZ.

- Takich placówek jest 7 tys., natomiast szkół po reformie edukacji i po likwidacji gimnazjów jest około 25 tys. Zestawienie tych dwóch liczb każe przypomnieć, że nie będzie to równy dostęp, bo nie wszyscy dyrektorzy będą w stanie zawrzeć porozumienie z placówkami - dodał.

"Jesteśmy na szarym końcu Europy"

Cisło podkreślił, że według rad lekarskich "na podstawie rzetelnych wyliczeń" ustawa "odbierze realne prawo świadczeń publicznych dla dorosłych".

Dodał, że wątpliwości wokół tej ustawy "są uzasadnione". - Jesteśmy jako środowisko lekarzy zainteresowani jak najlepszą opieką nad dziećmi - podkreślił.

Przypomniał, że stomatologia to zaledwie 2 proc. budżetu NFZ. - Jesteśmy na szarym końcu Europy - stwierdził Cisło.

"Mogą dojeżdżać dentobusy"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w Radiowej Jedynce podkreślił, że to, czy gabinety stomatologiczne będą we wszystkich szkołach, jest "w dużym stopniu zależne od samorządów, bo my dofinansowujemy wyposażenie gabinetów stomatologicznych", z kolei szkoła i samorząd powinny znaleźć pomieszczenie na gabinet stomatologiczny, który będzie miał podpisany kontrakt z NFZ.

- Natomiast nawet jeżeli takiego gabinetu nie ma w szkole, to każda szkoła ma przypisany gabinet stomatologiczny w swoim najbliższym otoczeniu i tam NFZ płaci za opiekę nad dziećmi z danej szkoły - podkreślił.

Szumowski dodał, że do szkół znajdujących się daleko od gabinetów stomatologicznych, mogą dojeżdżać dentobusy. - Cieszą się ogromnym powodzeniem. (...) Okazuje się, że trasy dentobusów są zabukowane naprawdę z dużym wyprzedzeniem - powiedział.

Z kolei minister edukacji Dariusz Piontkowski w programie "Graffiti" w Polsat News powiedział, że być może będą potrzebne na realizację programu dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Zdrowia.

zdr/hlk/ Polsat News, PAP