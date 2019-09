Kukiz: nie mogę wykluczyć koalicji z PiS

Lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz powiedział, że nie może wykluczyć przyszłej koalicji z PiS, ale - jak ocenił - obecnie PiS robi wszystko, by taką sytuację wykluczyć. Według niego, PiS to "partia arogancka i bufoniarska, która przeskoczyła w pysze PO w jej największych wzlotach pychy".

Kukiz pytany w Radiu Zet, czy po wyborach byłaby możliwa koalicja PSL-Koalicji Polskiej z PiS-em - ruch Kukiz'15 współpracuje przed wyborami z PSL-KP - odpowiedział, że gdyby takie pytanie zadano mu dwa miesiące temu, to "być może powiedziałby, że jak najbardziej byłoby to możliwe".

"Partia arogancka i bufoniarska"

- Natomiast, jeżeli i PSL, i Kukiz'15 ewidentnie odczuwa, i to nie są nawet sygnały, tylko to jest absolutnie widoczne, namacalne, że Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu nas, powiem wprost: "zabić, i jednych, i drugich, to trudno tutaj mówić o jakiejś koalicji". Z drugiej strony absolutnie też nie mogę tego wykluczyć - dodał.

Lider Kukiz' 15 podkreślił, że od czterech lat mówi, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że jego ugrupowanie jest "języczkiem u wagi", czyli albo jedna, albo druga opcja go potrzebuje to wtedy będą starać się podjąć decyzję racjonalną. - A racjonalna decyzja to taka, że będziemy szukać takiego partnera, który da większą gwarancję spełnienia postulatów obywatelskich - podkreślił.

Dopytywany, czy nie wyklucza koalicji z PiS albo Koalicją Obywatelską, odpowiedział: "tak, ale Prawo i Sprawiedliwość robi obecnie wszystko, by taką sytuację wykluczyć". Ocenił, że PiS to jest "partia arogancka, partia bufoniarska, partia, która przeskoczyła w pysze PO w jej największych wzlotach pychy".

"Mówiłem podobne rzeczy o PiS i PO"

Odnosząc się do słów Jarosława Porwicha, byłego posła Kukiz'15 obecnie należącego do koła Wolni i Solidarni, że "pamięta słowa Pawła Kukiza, że »PSL to mafia, zorganizowana grupa przestępcza«", Kukiz powiedział: "również mówiłem podobne rzeczy, proszę sobie wygooglować co mówiłem, o Prawie i Sprawiedliwości, co mówiłem o Platformie Obywatelskiej". - Ja przyszedłem do tego parlamentu mocno naładowany - stwierdził.

- Wiele rzeczy mówiło się w emocjach, ale powiem w ten sposób: jeśli chodzi o partie polityczne, wszystkie partie polityczne w obecnym kształcie w Polsce są spatologizowane. (...) Są dotknięte patologią, jedynie PSL wpisał w swój program postulaty Kukiz'15, które po wejściu w życie te patologie likwidują - powiedział lider Kukiz'15. Dodał, że "to PSL, rok temu podpisał się pod projektem Kukiz'15 ustawy antykorupcyjnej.

Na początku sierpnia Kukiz i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Porozumienie to obejmuje trzy pakiety: obywatelski, gospodarczy i antykorupcyjny.

bas/ PAP