"Ruszamy w trasę, nie koncertową, ale programową". Liderzy PSL i Kukiz'15 rozpoczynają kampanię

We wtorek na profilach na Facebooku Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz'15 pojawił się krótkim materiał z udziałem liderów obu ugrupowań.

"Moi drodzy startujemy, kampania na dobre się rozkręca. My ruszamy w trasę, tym razem nie trasę koncertową, ale trasę programową, trasę wyborczą. Wspólnie możemy zagrać fajne utwory programowe dla Polski - to jest po prostu potrzebne - jak +Emerytura bez podatku+, jak dostępna służba zdrowia, jak dobrowolny ZUS" - mówi Kosiniak-Kamysz.

Bum! 💥 @KosiniakKamysz & @pkukiz ruszają w trasę 🚐 Dziś Opole, Dąbrowa, Niemodlin, Grodków i Brzeg... a dalej? 🤔 Dajcie znaka, gdzie chcecie się z nami spotkać 😉 Do zobaczenia 👋



"Emerytura wolna od podatku - proszę państwa jakim prawem człowiek, który przetyrał całe życie ma jeszcze płacić tylko i wyłącznie za to, że żyje. Dobrowolny ZUS dla mikroprzedsiębiorców. To mikroprzedsiębiorca sam wie doskonale, czy stać go w danym momencie na opłacenie tego ZUS-u, czy też nie" - dodaje Paweł Kukiz.

"Racjonalne propolskie centrum"

"Pomóżcie nam budować racjonalne propolskie centrum, normalną wspólną polską rodzinę" - apeluje Kukiz. "Od 3 września w trasie od Opola po wszystkie krańce i zakątki naszej pięknej ojczyzny" - dodaje Kosiniak-Kamysz.

We wtorek w Opolu zaplanowano konferencję prasową liderów PSL i Kukiz'15.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. PSL i Kukiz'15 idą wspólnie do tych wyborów jako komitet wyborczy PSL-Koalicja Polska.