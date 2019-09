Wspiął się na żuraw w gdańskim porcie. "Chcemy zmusić polityków do odpowiedzialności"

- W środę rano 29 ekologów wspięło się na dźwigi przeładunkowe w terminalu węglowym portu w Gdańsku i zatrzymało ich pracę - poinformowała polsatnews.pl Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska.



Ekolodzy wywiesili również transparent z napisem "Polska bez węgla 2030". Jak podkreśla Guzek "to pokojowy protest", który ma na celu zwrócić uwagę polskiego rządu na pilną potrzebę działań na rzecz ochrony klimatu i konieczność odejścia od węgla do 2030 r.



- Oczekujemy od polityków konkretów. Wczoraj premier odnosił się do sprawy importu węgla, mówiąc, że to w zasadzie wina poprzedników. Premier nie poczuwa się do odpowiedzialności za stan energetyki w Polsce - stwierdził Józefiak w rozmowie z Polsat News.



"Politycy nie stoją na wysokości zadania"



Koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska zwrócił uwagę, że w Polsce jest zastój w rozwoju źródeł energii odnawialnej. - W ten sposób nie rozwiążemy kryzysu klimatycznego i nie zbudujemy bezpieczeństwa energetycznego Polski - podkreślił.



Siedząc na szczycie żurawia, pokazał widzom hałdy węgla sprowadzanego do Polski statkami m.in. z USA, Australii i Mozambiku.



- Dzisiaj robimy to, co robimy, bo politycy nie stoją na wysokości zadania. Mówią o tym naukowcy, że musimy zwiększyć ambicje klimatyczne. Ambicje klimatyczne w przypadku naszego rządu w ogóle nie istnieją - powiedział Józefiak.



Jak dodał, "nie ma żadnej polityki klimatycznej". - Dalej inwestujemy w węgiel, budujemy elektrownie na węgiel, rząd planuje kolejne kopalnie i przedłuża życie elektrowni w Bełchatowie - zaznaczył.



"Taka polityka doprowadzi nas na skraj katastrofy klimatycznej"



Na uwagę prowadzącej Marty Budzyńskiej, że rząd chce przeznaczyć 1 mld zł na dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych, Józefiak odpowiedział: "to jest kropla w morzu potrzeb".



- Żeby zdekarbonizować gospodarkę, potrzebujemy wydawać pieniądze w miliardach złotych, to muszą być kwoty rzędu kilkunastu miliardów złotych rocznie. Dziś wydajemy duże pieniądze na energetykę, ale to energetyka węglowa - zwrócił uwagę aktywista.



Według niego, "to jest polityka, która prowadzi nas na skraj katastrofy klimatycznej".

"Węgiel stop"

To kolejna akcja aktywistów z Greenpeace w porcie gdańskim. W poniedziałek aktywiści namalowali na burcie statku węglowego ogromny napis "Węgiel stop", a żaglowiec należący do nich, Rainbow Warrior, wpłynął do portu i rzucił kotwicę przy terminalu węglowym, blokując transport węgla do Polski.

Interweniowała straż graniczna, zatrzymano dwóch obcokrajowców. We wtorek do prokuratury wpłynęły akta ich sprawy.

prz/ Polsat News