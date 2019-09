W przyszłym roku w Polsce będzie ćwiczyć 20 tys. żołnierzy amerykańskich

Gen. Powęska uczestniczył w środę w posiedzeniu sejmowej komisji obrony poświęconemu "możliwości poprawy mobilności wojskowej i zdolności systemu HNS (Host Nation Support)". Chodzi o krajowy system umożliwiający przyjęcie i wsparcie sił NATO na terytorium naszego kraju, w sytuacji zagrożenia ze strony zewnętrznego agresora. Gen. Zbigniew Powęska jest pełnomocnikiem MON ds. HNS.

Mówiąc o możliwościach naszego kraju, w tym sił zbrojnych, w przyjmowaniu sił sojuszniczych w Polsce szef Zarządu Logistyki P-4 zapewnił, że jest ono "trenowane". Jako przykład podał minione edycje ćwiczenia wojskowego ANAKONDA, realizowanego z siłami sojuszniczymi NATO, w tym z Amerykanami.

Poinformował też, że na przyszłorocznym międzynarodowym ćwiczeniu DEFENDER-20, które będzie prowadzone w Polsce od marca do sierpnia na terytorium Polski, będzie przebywało pięć brygad amerykańskich - tym trzy brygady bojowe i dwie brygady zabezpieczenia.

Gen. Powęska zapewnił, że Wojsko Polskie posiada zdolności do przyjęcia takich sił sojuszniczych "droga morską, kolejową, lądową i powietrzną". Mówiąc o ćwiczeniu DEFENDER-20 ocenił, że będzie to "największy sprawdzian polskich sił zbrojnych" w zakresie zdolności do przyjęcia "sił wzmocnienia", czyli wojsk innych sił sojuszniczych NATO. Chodzi nie tylko o wojska amerykańskie, gdyż w ćwiczeniu mają brać udział także wojska innych państw.

Gen. Powęska poinformował, że przyszłym roku te zdolności będą ćwiczone na około 20 tys. żołnierzach amerykańskich, którzy przybędą do Polski, wraz z sześcioma tysiącami pojazdów - w tym ma być około 1500 pojazdów gąsienicowych i 2500 kontenerów sprzętu. Siły te będą przerzucane do Polski drogą kolejową i morską - przewidziano 90 transportów kolejowych i 20 morskich.

"To będziemy realizowali w przyszłym roku i sprawdzimy ten system HNS, w różnych konfiguracjach. Zarówno przyjęcia, zabezpieczenia pobytu, jak i wycofania tych sił do miejsc ich stacjonowania. Chcę podkreślić, że ten system był wielokrotnie trenowany i ćwiczony, i zapewniam, że również w tym ćwiczeniu to (przerzut wojsk - PAP) wyjdzie" - mówił gen. Powęska.

Uzupełniając jego informację przedstawiciele departamentu infrastruktury MON poinformowali, że obecnie dla wojska w zakresie infrastruktury drogowej najistotniejsze jest wsparcie państwa dla rozwoju dróg samorządowych o znaczeniu obronnym. Ale rozwijane są też możliwości przemieszczania wojsk koleją. Zaznaczyli, że w tym celu wojsko, we współpracy z PKP, zakupiło 100 platform kolejowych do przewozu sprzętu ciężkiego. Są one od 1 czerwca "w pełni wykorzystywane" - służą przemieszczaniu wojsk, m.in. stacjonujących w naszym kraju wojsk amerykańskich.

Z informacji przedstawicieli resortu wynika też, że Polska chce zgłosić około 180 projektów infrastrukturalnych - morskich, kolejowych i drogowych - które mają służyć także celom obronnym - do konkursu w ramach finasowania "Connecting Europe" realizowanego przez Komisję Europejską. Chodzi o finasowanie rzędu 6,5 mld euro, które jako wsparcie ma trafić na inwestycje państw UE. Z ich wypowiedzi wynika, że obecnie projekty są przygotowywane do zgłoszenia do konkursu.

pgo/ PAP