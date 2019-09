Rządowe pieniądze chronią powietrze. Nawet 5 tys. zł na panele fotowoltaiczne w programie "Mój Prąd"

Szansą na zmniejszenie spalania węgla nad Wisłą jest tzw. zielona energia. A zainteresowanie nią wśród Polaków rośnie. Także za sprawą dopłat np. do instalacji fotowoltaicznych, czy docieplania domów.

W ramach programu "Czyste powietrze" można otrzymać dotację lub pożyczkę na docieplenie domu, wymianę starego pieca na nowy, wymianę stolarki okiennej oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Rząd przeznaczył miliard złotych na program "Mój Prąd". To propozycja dla tych, którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne. Na ich montaż na dachu własnego domu można dostać dopłatę. Nawet do 5 tysięcy złotych. Informacji można szukać na rządowej stronie doradztwo-energetyczne.gov.pl.

- Jest to realne dofinansowanie. Koszt takiej instalacji to 20 tysięcy i myślę, że te 5 tysięcy zł na pewno pomoże. Uważam, że 5-6 lat i inwestycja się zwróci - powiedział "Wydarzeniom" Tomasz Kochelski, mieszkaniec Szczercowa (woj. łódzkie).



- Moduły mają gwarancję producenta na 25 lat. To gwarancja na wydajność - wyjaśnił Paweł Cichoń, inżynier z firmy Elbud Bełchatów.

Nabór wniosków do rządowego programu "Mój Prąd" ruszył 30 sierpnia i potrwa do 20 grudnia lub do wykorzystania dostępnej puli pieniędzy. Jednak nie należy się martwić, że pieniędzy zabraknie. Na 2020 rok planowana jest kolejna odsłona akcji - z nowym budżetem do wykorzystania.

Do tej pory Ministerstwo Energii otrzymało 226 wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łącznie mogą wytworzyć 1284 kW energii, a koszt ich dofinansowania to 1,1 mln zł.

- To coś, co nam znacząco przyspieszy walkę ze smogiem. Rozpędzona kula śniegowa - stwierdził Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Każdego dnia - jak szacuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - panele pojawiają się na dwustu kolejnych domach.

- Troszkę wygląda teraz dom jak meteor, ale korzyści są naprawdę nie do oszacowania. To była najlepsza decyzja oszczędnościowa, jaką mogliśmy podjąć - powiedziała "Wydarzeniom" Elżbieta Skorek, która zainstalowała panele fotowoltaiczne na swoim domu.

To część szerokiej kampanii na rzecz ochrony środowiska i programu "Czyste Powietrze", który ruszył w zeszłym roku.

- Docelowo ten program ma objąć nawet około 3 milionów budynków wielorodzinnych, domów, a w ciągu wielu lat będzie to program dla poprawy jakości powietrza i dla zmniejszenia kosztów energii - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W ramach programu czyste powietrze do rozdysponowania przeznaczono 103 miliardy złotych. Jedno gospodarstwo domowe może odliczyć od podatków do 53 tysięcy złotych i uzyskać możliwość zwrotu do 40 proc. proekologicznej inwestycji.

- Uruchomione zostały programy wsparcia finansowego, żeby pomoc ludziom w wymianie kotłów i ociepleniu domów, jest ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych. Bardzo zachęcam Polaków, by z tej termomodernizacyjnej, antysmogowej ulgi podatkowej korzystali, możemy odliczyć do 53 tysięcy złotych - powiedział w Polsat News Piotr Woźny.

Z programu "Czyste powietrze" skorzystało już 80 tysięcy osób. Więcej na temat dofinansowania inwestycji mających poprawiać stan powietrza w Polsce można znaleźć na stronie powietrze.mos.gov.pl.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl