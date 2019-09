"Średnio dziennie w Polsce na 200 domach instalowane są panele fotowoltaiczne"

- Jeżeli chcemy rozwiązać problem polskiego smogu, musimy wymienić przestarzałe kotły i ocieplić polskie domy. Jeżeli to zrobimy, to mamy załatwiony problem smogu - mówił w "Nowym Dniu" w Polsat News Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW. - Zachęcam wszystkich Polaków, aby skorzystali z termomodernizacyjnej, antysmogowej ulgi podatkowej. Od podstawy opodatkowania możemy odliczyć do 53 tys. zł. - dodał.

Jego zdaniem, najważniejsze rozwiązania zostały już wprowadzone do programów. - W ciągu dwóch ostatnich lat zostały wprowadzone przepisy, które usuwają kopciuchy z rynku, zostały wprowadzone normy jakości węgla, uruchomione zostały programy wsparcia finansowego, jak ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych - podkreślił prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Bardzo zachęcam wszystkich Polaków, aby skorzystali z termomodernizacyjnej, antysmogowej ulgi podatkowej. Możemy do 53 tys. zł odliczyć od podstawy opodatkowania. Druga rzecz to program "Czyste Powietrze" realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i szesnaście wojewódzkich funduszy - poinformował gość "Nowego Dnia" w Polsat News.

"Polacy wykorzystają ulgę podatkową"

- Biorąc pod uwagę, że mamy do wymiany kotły i do ocieplenia ok. 3,5 mln domów, może się wydawać, że 80 tys. dotychczas złożonych wniosków jest małą liczbą, natomiast pamiętajmy, że dysponujemy danymi dot. wniosków składanych do wojewódzkich funduszy. Pamiętajmy, że obowiązuje ulga podatkowa, jestem przekonany, że Polacy świetnie ją wykorzystają - podkreślił Woźny.

Zaznaczył, że o tym ile zaoszczędziliśmy pieniędzy dowiemy się 30 kwietnia 2020 r., kiedy rozliczymy się z podatków. Pytany o montowanie paneli fotowoltaicznych na dachach domów prezes NFOŚiGW przypomniał, że inwestycja ta powoduje, że mamy "znaczne oszczędności na energii elektrycznej". - Pojawienie się paneli fotowoltaicznych znacząco przyspiesza walkę ze smogiem - dodał.



- Średnio dziennie w Polsce na dwustu domach instalowane są panele fotowoltaiczne. Trudno mi sobie wyobrazić, że gospodarstwo domowe, które ma na dachu panele, będzie korzystało z kopciuchów. Przeciętny polski dom jednorodzinny za 25 tys. zł może zbudować swoją własną elektrownię słoneczną na dachu - mówił.

"Iwestycja, która zwraca się w 7-8 lat"

- Myślę, że na ok. 20-25 miesięcy mamy w narodowym funduszu pieniądze na wsparcie osób, które instalują panele. To inwestycja, która zwraca się nam w 7-8 lat - podsumował Piotr Woźny.

W walkę o czyste powietrze zaangażował się także prezes Polsatu Zygmunt Solorz, który powołał w sierpniu stowarzyszenie Program Czysta Polska. "Czystego powietrza nie da się wyprodukować. Musimy wszyscy razem zacząć o nie dbać. Polakom żyje się coraz lepiej, gospodarka ma się coraz lepiej, ludzie mają dostęp do wszelkich produktów czy usług. Ale lepszego powietrza nie da się kupić. Dlatego zapraszam wszystkich do zaangażowania się w Program Czysta Polska. Dla nas, naszych dzieci i wnuków" - przekazał Zygmunt Solorz.

"Czyste powietrze" to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

msl/ml/ Polsat News