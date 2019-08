Zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Za jego złamanie będą wysokie kary

Koniec z paleniem węglem i drewnem w Krakowie. W niedzielę w stolicy Małopolski wchodzi w życie uchwała antysmogowa. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mieszkańcy mieli 6 lat, by wymienić paleniska. Jeśli ktoś tego nie zrobił - będzie kara. Zakaz dotyczy nie tylko domowych pieców i palenisk węglowych, ale także kominków i ciężkich, stacjonarnych grillów.

Uchwałę zakazującą używania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie przyjął sejmik województwa małopolskiego w połowie stycznia 2016 r. Wprowadza ona na obszarze Krakowa od 1 września 2019 r. całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach.

- Jak ja przyjeżdżam na weekend, to jest pełno czarnego dymu - zauważa pani Zofia. Inna z mieszkanek Krakowa, pani Roma, dodaje: -

Śmierdzi. Zatruwają nas wszystkim. A nie wiadomo czym ludzie palą.

Uchwały antysmogowe do tej pory przyjęło 11 województw. Ale to Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, w którym uchwała antysmogowa wchodzi w życie.

"Słuszna decyzja, tylko wątpię, żeby była przestrzegana"

- Będzie można mieć instalację gazową, można być podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej, można mieć pompę ciepła, czy ogrzewanie elektryczne - wylicza Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Nie wszyscy mieszkańcy Krakowa wierzą w skuteczność nowego prawa. - To bardzo słuszna decyzja, tylko wątpię, żeby była przestrzegana - zauważył pan Jan.

To, czy nowe prawo jest respektowane, sprawdzać będzie straż miejska. Do marca przeprowadzi ponad 4,5 tysiąca kontroli z użyciem najnowocześniejszego sprzętu. - Drony, które będą nam tylko wskazywały obszar, czy miejsca, gdzie prawdopodobnie dochodzi do tego, że ktoś używa paleniska - wyjaśniał Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Krakowie. Za nieprzestrzeganie nowego prawa kara wyniesie 500 zł.

W Krakowie wciąż nie wymieniono ok. 4 tys. palenisk

Władze miasta przez lata refundowało wymianę pieców na proekologiczne. W sumie zlikwidowano 45 tysięcy kopciuchów. - Szacujemy, że w tej chwili zostało nam ok. 4 tys. palenisk węglowych w 2,5 tys. budynków - przyznał Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Na tych, co nie zdążyli z miejska dotacją czeka rządowy program "Czyste powietrze". Wniosek należy złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym województwie.

Jednym z wymogów jest próg dochodowy. - Osoby biedniejsze mogą dostać nawet do 90 procent dofinansowania kosztów kwalifikowanych, które wynoszą to 53 tys. zł - wyjaśniał wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. Na dofinansowanie nie mogą liczyć osoby, których roczny dochód przekracza 125 tys. zł. Będą mogły natomiast koszty wymiany pieca odpisać od podatku.

grz/ polsatnews.pl, Polsat News