"Polska to chory kraj". Lekarze ogłosili Narodowy Kryzys Zdrowia

"Jedyne duże państwo w UE notujące wzrost śmiertelności na raka piersi", "Najmniej lekarzy w UE. Na tysiąc mieszkańców przypada 2,4 lekarza", "Kardiolog dziecięcy. Czas w kolejce: 12 miesięcy" - to niektóre diagnozy postawione przez lekarzy w ramach akcji "Polska to chory kraj". "Wspólnie możemy go uleczyć" - medycy przedstawiają sześć postulatów, by poprawić jakość opieki zdrowotnej w Polsce.

"Podpisz manifest i zmuś polityków, by potraktowali nasze zdrowie poważnie" - apelują lekarze udostępniając dokument na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Organizatorem akcji jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.



W dokumencie lekarze piszą, że "każdego roku nowotwory są przyczyną śmierci około 100 tys. Polaków, a dostęp do leczenia raka jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej". Medycy przypominają, że "średni czas oczekiwania na wizytę u endokrynologa wynosi 24 miesiące".

Manifest jako "wstęp do reformy"

"To tylko kilka zatrważających statystyk, które zmuszają nas do ogłoszenia Narodowego Kryzysu Zdrowia" - informują medycy.



"Polska to chory kraj, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich polityków oraz osób mających wpływ na kluczowe decyzje o natychmiastowe działanie w duchu ponadpolitycznej jedności i ponadpartyjnej zgody w prowadzeniu odpowiedzialnej polityki zdrowotnej" - piszą lekarze.



"Ubolewamy nad tym, jak głęboko zaniedbana jest sfera ochrony zdrowia w Polsce" - dodają. "Każde opóźnienie we wdrażaniu potrzebnych zmian jest działaniem przeciwko obywatelom" - podkreślono w dokumencie. Zawiera on sześć punktów, których przyjęcie ma być "wstępem do realnej, odpowiedzialnej reformy systemu ochrony zdrowia".

Punkt pierwszy to "osiągnięcie minimalnych publicznych nakładów na system ochrony zdrowia nie mniejszych niż 6,8 proc. PKB do końca 2021 r. oraz 9 proc. PKB do końca 2030 r.".



Lekarze apelują też o "utworzenie wspólnego Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej już od nadchodzącej kadencji parlamentu", "podjęcie natychmiastowych działań prowadzących do osiągnięcia średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej UE, nie później niż do 2024 r.".



W punkcie czwartym zwracają się z kolei "wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc lekarską lub badanie medyczne, określonego przez naukowców i lekarzy zajmujących się konkretnym zagadnieniem zdrowotnym".



Kolejnym postulatem jest "zabezpieczenie miejsc opieki długoterminowej i geriatrii poprzez osiągnięcie średnich wskaźników UE do 2024 r.". Lekarze domagają się również "znacznie wyższego standardu profilaktyki dziecięcej".

"Już dziś musimy zabrać się do pracy"



"Wybraliśmy sześć najważniejszych spraw, bez załatwienia których nie pójdziemy do przodu. Wyznaczone przez nas cele są policzalne, a ich osiągnięcie łatwe do oceny w przyszłości. Już dziś musimy zabrać się do pracy, aby w wyznaczonym czasie móc powiedzieć, że zrealizowaliśmy pierwsze zadania" - piszą lekarze.

Ich zdaniem podział sceny politycznej i konflikty między stronami nie pomogą w rozwiązaniu problemów w branży zdrowotnej.

"Potrzeba do tego jedności. Zdrowie nie ma barw politycznych, dlatego oczekujemy deklaracji wszystkich partii, że tych sześć celów osiągniemy wspólnie, niezależnie od tego, kto będzie podejmował decyzje" - podkreślają lekarze.



W ramach akcji przygotowano również film, na którym dwaj politycy rozgrywają partię szachów. W tle widać przewracających się po kolei lekarzy. "Polska to chory kraj. Walcząc o władzę politycy nie chcą skutecznie zająć się reformą ochrony zdrowia. Zmuśmy ich do ponadpartyjnego zakończenia Narodowego Kryzysu Zdrowia" - mówi lektor w tle.



Na ulicach polskich miast zawisły także billboardy z przesłaniem akcji.



Pod postulatami lekarzy podpisała się już Lewica. - Polska ochrona zdrowia wymaga naprawy. Wymaga dobrego lekarza - powiedziała Marcelina Zawisza z Partii Razem.

💬 Mam przyjemność poinformować, że Lewica podpisuje się pod postulatami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, która dziś o 12.00 ogłosiła akcję "Polska to chory kraj", bo polska ochrona zdrowia wymaga naprawy. Wymaga dobrego lekarza – @mmzawisza. — Lewica (@__Lewica) September 9, 2019

