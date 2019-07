"Od podstawowej opieki zdrowotnej zaczyna się wszelkie zło". Lekarze chcą wyjaśnień słów prezesa NFZ

Wyłgali się z tego zręcznie. Dziś pracują do godz. 18:00, żądają skrócenia pracy do 16:00. Po wyborach będzie czas na stoczenie twardej dyskusji z tym towarzystwem - mówił prezes NFZ Andrzej Jacyna na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, odnosząc się do kwestii dyżurów nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Porozumienie Pracowników Ochrony Zdrowia żądają wyjaśnień.

Posiedzenie zespołu parlamentarnego z 4 lipca dotyczyło sytuacji szpitali wojewódzkich. - Sytuacja jest taka, że od POZ zaczyna się wszelkie zło i później już idzie w górę. Konsekwencje wydarzeń są znane: rozbicie - mówił Jacyna.

- Padło hasło: problemy z obsadą dyżurów. Jestem za tym, żeby nałożyć dyżurowania na podstawową opiekę zdrowotną. Nie wiem jaki wymiar, niemniej powinni oni mieć obowiązek obsady dyżurów w nocnej pomocy lekarskiej. Wyłgali się z tego zręcznie, dziś pracują do godz. 18:00, żądają skrócenia pracy do 16:00. Po wyborach to jest czas na stoczenie twardej dyskusji z tym towarzystwem - zapowiedział prezes NFZ.

"Wypowiedź zbulwersowała środowisko lekarzy rodzinnych"

"Wypowiedź ta (prezesa NFZ - red.), podobnie jak jej dalszy ciąg, zbulwersowała środowisko lekarzy rodzinnych w całej Polsce. Dlatego wzywam pana do oficjalnego zajęcia stanowiska w tej sprawie. Jednocześnie przypominam, że jedyną dotąd udaną reformą systemu ochrony zdrowia, po roku 1989, była reforma podstawowej opieki zdrowotnej. Przypominam również, że to lekarze rodzinni nadal cieszą się największym zaufaniem pacjentów" - napisała prezes PPOZ Bożena Janicka w liście do Andrzeja Jacyny. List ten przesłany został do wiadomości m.in. premiera i ministra zdrowia.

porozumieniepoz.pl/

Janicka zwraca także uwagę, że powodem "złego funkcjonowania pozostałych elementów systemu ochrony zdrowia (nie tylko szpitali wojewódzkich) jest to, że były dotąd poddawane jedynie zamianom doraźnym, na co zwrócił uwagę obecny na tym spotkaniu poseł (Andrzej - red.) Sośnierz".

"Zmiany doraźne, zgodnie z doktryną okrężnej przyczynowości autorstwa szwedzkiego ekonomisty i noblisty, prowadzą jedynie do chaosu. Jawnym tego dowodem jest aktualny obraz polskiej ochrony zdrowia" - oceniła prezes PPOZ.

Plan finansowy NFZ na 2020 r.



W ubiegły czwartek sejmowa komisja zdrowia po prawie dwugodzinnej dyskusji pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok. Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 18 posłów, trzy osoby były przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.

Prezes NFZ podał, że planowane na 2020 r. przychody NFZ wynoszą 97 mld 288 mln zł, z czego "podstawę stanowią przede wszystkim składki na ubezpieczenie zdrowotne - bieżące i z lat ubiegłych, w wysokości 93 mld 21 mln zł". - Jeśli chodzi o koszty, to są równe przychodom w wysokości 97 mld 288 mln zł - dodał Andrzej Jacyna.

Zwrócił uwagę, że postępują zmiany w przychodach poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ. Wynika to, jak wyjaśniał, m.in. z migracji ubezpieczonych, czyli zmian miejsca zamieszkania.

msl/ml/ polsatnews.pl, PAP