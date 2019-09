Przed meczem Albanii zagrano hymn Andory. Spiker przeprosił reprezentację... Armenii [WIDEO]

Spotkanie było rozgrywane w sobotę, w Paryżu, w ramach 5. kolejki fazy grupowej kwalifikacji do Euro 2020. Operator boiskowej kamery uchwycił moment, w którym widać reakcję piłkarzy i kibiców reprezentacji Albanii na błędnie puszczony hymn.

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was played pic.twitter.com/Qr3oT9rSpN