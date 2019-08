Kradł z kalkulatorem, nie chciał przekroczyć 500 zł. Pomylił się

46-letni mężczyzna wybrał się "na zakupy" do ostrowskiego hipermarketu z kalkulatorem. Nie robił tego jednak, by nie przekroczyć swojego domowego budżetu - chciał ukraść towary o łącznej wartości mniejszej niż 500 złotych, tak by jego czyn nie był kwalifikowany jako przestępstwo. Ostatecznie pomylił się... o sześć złotych.