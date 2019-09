Nową odsłonę gry DOOM promuje wódka z krowich kości

"Gdyby piekło stworzyło wódkę" - reklamują swój produkt pomysłodawcy. "DOOM Bone Vodka" została stworzona na bazie spirytusu pszenicznego. Z kolei kości zwierząt pozyskano od rzeźników z Ginger Pig w Londynie.

"Kiedy kości zostają upieczone i uwędzone, wyodrębnia się z nich szpik kostny, który następnie jest macerowany w zbożowym alkoholu. Spirytus jest następnie destylowany w próżni, w niskiej temperaturze" - informuje portal The Spirit Business. Efektem ma być wódka o lekko ziemistym smaku, przechodzącym w umami, a ostatecznie kończącym się lekko "pieprzną i wędzoną" nutą.

