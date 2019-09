Strażnicy Miejscy w Szczytnie pracują z kamerami przy mundurach. "Dowiemy się, gdzie leży prawda"

Czego strażnik nie zauważy, to kamera zarejestruje. W Szczytnie każdy strażnik miejski posiada kamerę, która uruchamiana będzie podczas interwencji. - Kontrolowani mają pretensję o to, że strażnicy zachowują się niewłaściwie, a strażnicy mówią, że to właśnie kontrolowani są agresywni. Dowiemy się gdzie leży prawda - stwierdził burmistrz Szczytna.