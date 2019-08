Konwiński: raport komisji śledczej ds. VAT to stek kłamstw i półprawd

- To, co dziś przedstawił przewodniczący Marcin Horała jest stekiem półprawd, kłamstw i pomówień. Nie miało to nic wspólnego z rzeczywistą oceną tego, co się działo przez osiem lat rządu PO i PSL w ocenie działań z zakresu luki VAT-owskiej - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Zbigniew Konwiński, członek komisji śledczej, reprezentujący PO-KO. Odniósł się w ten sposób do projektu raportu komisji śledczej ds. VAT, przedstawionego w poniedziałek przez szefa komisji Marcina Horałę (PiS).

Konwiński zarzucił Horale, że ten nie uwzględnił w dokumencie działań podejmowanych przez rząd PO-PSL, by ograniczeń lukę VAT. - Kiedy PO i PSL wprowadzały działania uszczelniające w roku 2011, 2013 i 2015, PiS tych rozwiązań nie popierał - wskazał Konwiński. Dodał, że PiS stosowało też "obstrukcję parlamentarną dążącą do późniejszego wprowadzenia w życie proponowanych przez ówczesny rząd rozwiązań uszczelniających".

Ocenił, że zawarty w projekcie raportu pomysł postawienia Ewy Kopacz i Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu jest "kuriozalny".

"To nie są wyłudzenia"

Zdaniem posła błędem komisji było nieprzesłuchanie Mariusza Kamińskiego, który był szefem CBA przez część okresu, badanego przez komisję.

Dodał też, że to w 2006 r., kiedy rządził PiS luka VAT-owska była największa, ale ten rok nie był badany przez komisję ds. VAT.

Drugi poseł PO-KO Mirosław Pampuch (do komisji rekomendowany przez Nowoczesną) stwierdził, że działania komisji ds. VAT miały służyć "pewnemu teatrzykowi politycznemu, który miał umożliwić wytoczenie najtwardszych armat - postawienie Ewy Kopacz i Donalda Tuska bez żadnych merytorycznych przesłanek". Dodał, że luka w podatku VAT od towarów i usług to "nie są wyłudzenia".

- Z luką, z wyłudzeniami należy walczyć i rząd PO-PSL to robił, wprowadzając jednolity plik kontrolny, którego efektami chwali się PiS - powiedział Pampuch.

Posłowie zapowiedzieli, że "za kilka dni" zostanie upubliczniona przygotowana przez nich wersja raportu komisji ds. VAT. Dokument ma być uzupełniony o dane zawarte w raporcie przedstawionym przez Marcina Horałę.

maw/ PAP