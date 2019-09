"Komitet nie spełnił wymagań". W Tarnowie nie zarejestrowano listy Skutecznych Liroya-Marca

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie podjęła w czwartek uchwałę, w której odmówiła rejestracji w okręgu nr 15 listy kandydatów do Sejmu Komitetu Wyborczego Skuteczni Piotra Liroya-Marca.

- Powodem odmowy jest fakt, że komitet nie spełnił wymagań, o których mowa w art. 210 paragraf 2 kodeksu wyborczego, czyli nie zdołał zarejestrować kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, co dawałoby mu prawo do zgłaszania dalszych list bez podpisów poparcia zebranych od wyborców - powiedziała przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie Katarzyna Tutaj.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym lista kandydatów do Sejmu powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

Jeśli jednak komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, uprawniony jest do zgłoszenia dalszych list bez podpisów wyborców, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

Niezweryfikowani kandydaci

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie stwierdziła ponadto, że w zgłoszeniu Komitetu Wyborczego Skuteczni Piotra Liroya-Marca są wymienieni trzej kandydaci - dwie kobiety i mężczyzna, których danych nie udało się poprawnie zweryfikować, bo osoby takie nie istnieją lub numer PESEL podany w oświadczeniu o zgodzie na kandydowanie wskazywał inną osobę.

Osoba upoważniona do zgłoszenia listy - jak zaznaczono w uchwale - podjęła próby telefonicznego kontaktu z tymi kandydatami, ale były one nieskuteczne i wady w dokumentacji nie zostały usunięte.

Rejestracja pięciu komitetów

W Tarnowie w wyborach do Sejmu zarejestrowano do tej pory listy pięciu komitetów: PiS, KO, PSL, SLD i Konfederacji Wolność i Niepodległość. Decyzja dotycząca listy Bezpartyjnych Samorządowców zostanie podjęta w piątek po południu.

Kandydatami do Senatu w okręg 34 (powiaty: bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki) będą: Włodzimierz Bernacki PiS, Wojciech Kozak z PSL i Artur Kozioł KO i startujący z własnego komitetu Mirosław Chodur, a w okręgu 35 (powiaty: dąbrowski, tarnowski oraz Tarnów) Zbigniew Karciński PSL, Dariusz Klich Konfederacja Wolność i Niepodległość i Kazimierz Wiatr PiS.

WIDEO - Eliska urodziła się 117 dni po śmierci mózgu swojej mamy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP