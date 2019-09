Chcieli zemsty, nie znali adresu. Wśliznęli się do bloku i podpalali jedne drzwi po drugich

Dwaj mieszkańcy Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) chcieli zemścić się na swoim znajomym. Najpierw weszli do jego bloku, podpalając drzwi do klatki schodowej. Nie wiedzieli jednak, gdzie ofiara mieszka. Dlatego zaczęli po kolei oblewać benzyną wytypowane drzwi do mieszkań. Uciekli, gdy wypadła im butelka i narobiła hałasu, czym zaalarmowała sąsiadów. Wtedy sprawą zajęła się policja.