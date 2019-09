Areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Radnicy (woj. lubuskie)

Na trzy miesiące trafił do aresztu 34-latek podejrzany o zabójstwo 38-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w poniedziałek w Radnicy w pow. krośnieńskim w Lubuskiem - poinformowała Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Domniemany sprawca został zatrzymany wkrótce po popełnieniu zbrodni, zarzuty usłyszał we wtorek.