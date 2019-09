Zabójstwo 39-latka w Lubuskiem. Policja zatrzymała podejrzewanego

Prokuratura wyjaśnia okoliczności zabójstwa 39-latka we wsi Radnica w pow. krośnieńskim (Lubuskie). Jego ciało znaleziono na jednej z posesji. Do sprawy został zatrzymany podejrzewany o dokonanie przestępstwa – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera.

- Na miejscu jeszcze trwają oględziny z udziałem prokuratora. Bezpośrednią przyczynę śmierci pokrzywdzonego na wyjaśnić sekcja zwłok, jednak rany znajdujące się na jego ciele świadczą o tym, że padł ofiarą zabójstwa. Z uwagi na dobro postępowania na tym etapie nie będziemy podawać szczegółów innych ustaleń w tej sprawie - powiedział PAP Fąfera.



W poniedziałek rano policja otrzymała sygnał, że na jednej z posesji w Radnicy w pobliżu zabudowań gospodarczych leży człowiek, który może nie żyć. Wysłani na miejsce funkcjonariusze potwierdzili tę informację, a przybyły lekarz stwierdził zgon.



- Podjęte czynności doprowadziły do szybkiego zatrzymania osoby podejrzewanej o dokonanie zabójstwa. To mężczyzna w wieku zbliżonym do wieku ofiary - dodał Fąfera.



O sprawie napisała w poniedziałek na swoim portalu "Gazeta Lubuska".

dk/ PAP