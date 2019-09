Tomczyk w Tomczykach. Tu zaczął kampanię

- To jedna z najmniejszych wsi w Polsce. Są tam wspaniali ludzie, wspaniały sołtys i właśnie tam zaczynamy kampanię. Nazwa jest też nieprzypadkowa - mówi poseł PO Cezary Tomczyk na opublikowanym na Twitterze nagraniu, stojąc przy drogowskazie z nazwą wsi Tomczyki (woj. łódzkie). Wszystkich wyborców zachęcił do kontaktu z nim.

Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, były rzecznik rządu Ewy Kopacz, jest "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w Sieradzu w nadchodzących wyborach do Sejmu. Wieś Tomczyki, której kampanię zaczyna Tomczyk, położona jest w powiecie sieradzkim.



- Warto być właśnie tutaj i zaczynać kampanię od polskiej wsi, od miast i miasteczek, a skończyć na dużych miastach jak Sieradz, Pabianice, Zgierz czy Łowicz - mówi na nagraniu poseł.



- Bądźmy razem w tej trasie - zachęca i jak dodaje, "każdy z was może pomóc - rozdając ulotki czy wieszając baner". - Spotkajmy się gdzieś na trasie, napiszcie do mnie na Facebooku, Twitterze czy maila. Jestem dla was. Działamy - podkreśla.

Dzisiaj zaczynamy kampanie we wsi TOMCZYKI,która znajduje się w powiecie sieradzkim. To jedna z najmniejszych wsi w PL. Mieszkają tam wspaniali ludzie. Zaczynam spotkania od najmniejszych miejscowości,potem spotkamy się w miastach i miasteczkach. Do zobaczenia na wyborczym szlaku pic.twitter.com/mIjPFaogEI — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 4, 2019



Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 13 października. Platforma Obywatelska startuje wspólnie z Nowoczesną, Zielonymi, Inicjatywą Polska i samorządowcami jako Koalicja Obywatelska.

WIDEO - Kamera Polsat News była przy uszkodzonych kolektorach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ml/ polsatnews.pl