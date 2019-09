Próbowała przejść przez lotniskową kontrolę. W bagażu schowała noworodka

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 6 nad ranem czasu lokalnego na lotnisku Ninoy Aquino. 43-latka podczas odprawy podała jedynie swój dokument tożsamości. Pracowników lotniska zainteresowała jednak ponadwymiarowa torba na ramię, którą kobieta miała przy sobie. Z bagażu wyciągnięto małe dziecko.

Według CNN noworodek ma tylko sześć dni, jednak nie ma żadnych dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Amerykanka w rozmowie ze śledczymi twierdziła, że jest ciotką dziecka, jednak nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego trzymała je w torbie.

