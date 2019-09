Kupił bilet, bo chciał odprowadzić żonę na samolot. Został aresztowany

"Aresztowano 27-letniego mężczyznę, który kupił bilet na samolot i wszedł do strefy tranzytowej na lotnisku Changi, tylko po to, by pożegnać się ze swoją żoną" - poinformowała singapurska policja. Funkcjonariusze ostrzegają, że osoby, które kupują bilet, nie mając intencji wylotu z kraju naruszają obowiązujące prawo. Grożą za to nawet dwa lata więzienia.