Został przyłapany na zdradzie, stał się bohaterem virala. Chiński urzędnik zwolniony ze stanowiska

Urzędnik Komunistycznej Partii Chin został zwolniony ze stanowiska, najprawdopodobniej po tym, jak jego żona przyłapała go na zdradzie. Do sieci trafiło nagranie rozmowy żony urzędnika i jego kochanki. Jak oświadczyła partia, do której należał Jia Ding w sprawie wszczęto dochodzenie.