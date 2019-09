Rząd Borisa Johnsona stracił większość w Izbie Gmin

Zgodnie z parlamentarną konwencją Lee przeszedł na drugą stronę, do opozycyjnych ław, w Izbie Gmin w trakcie wystąpienia Johnsona na temat szczytu G7 w Biarritz. Jego nowe ugrupowanie potwierdziło także transfer w krótkiej informacji prasowej.

"Dołączyłeś do nas w najbardziej kluczowym momencie. Nie mogę się doczekać współpracy, aby zapobiec katastrofalnemu Brexitowi i walczyć o sprawiedliwsze, równe społeczeństwo" - napisała na Twitterze Jo Swinson, liderka Liberalnych Demokratów.

Welcome @DrPhillipLeeMP – you have joined us at the most crucial time. I look forward to working with you to prevent a disastrous Brexit, and to fight for a fairer, more equal society. — Jo Swinson (@joswinson) September 3, 2019

"Po długich przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nie mogę już służyć interesom moich wyborców i kraju jako konserwatywny poseł do Izby Gmin" - skomentował swój transfer Philip Lee. Na Twitterze zamieścił też swój list skierowany do premiera Johnsona.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR — Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019

Partia Konserwatywna rządziła dotychczas dzięki porozumieniu o współpracy z północnoirlandzką Demokratyczną Partią Unionistów, ale po wtorkowej decyzji Lee nie dysponuje ona większością mandatów.

Przeciwnicy rządowej strategii negocjacyjnej w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podejmą we wtorek próbę przejęcia kontroli nad porządkiem obrad Izby Gmin w celu przeprowadzenia w środę przez parlament ustawy zmuszającej rząd przedłużenia terminu spodziewanego opuszczenia Wspólnoty do co najmniej 31 stycznia 2020.

