Babisz proponuje Johnsonowi spotkanie z premierami Grupy Wyszehradzkiej

Premier Czech Andrej Babisz poinformował we wtorek na Twitterze o rozmowie telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Babisz zaprosił go do Pragi i zaproponował spotkanie z premierami Grupy Wyszehradzkiej, którą obok Czech tworzą Słowacja, Węgry i Polska.