15-latek zawiadomił policję, że atakuje go pijana matka. Bo chciała podwieźć go do szkoły

15-letni chłopak zaalarmował funkcjonariuszy, że nożyczkami atakuje go nietrzeźwa mama. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że nastolatek pokłócił się z kobietą o to, w jaki sposób ma dotrzeć na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Ostatecznie w obecności policji rodzina doszła do porozumienia.