Na zemstę czekał ponad 50 lat. "Oprawcę" ze szkoły zastrzelił na spotkaniu klasowym

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, podczas spotkania klasowego absolwentów szkoły w prowincji Ang Thong w środkowej Tajlandii.

Spotkał oprawcę ze szkoły

W czasie, gdy większość znajomych była zajęta jedzeniem i rozmową, Thanapat Anakesri, emerytowany oficer marynarki, podszedł do Suthata Kosayamata, który znęcał się nad nim, gdy mężczyźni mieli po 16 lat.

Anakesri domagał się przeprosin, jednak jego były kolega z klasy zapewnił, że nie pamięta swojego zachowania. Po tych słowach między mężczyznami wywiązała się bójka.

O grupo estava reunido para comemorar os 50 anos de conclusão do ensino médio. No círculo à esquerda está o morto, Suthat Kosayamat; no círculo à direita, o atirador Thanapat Anakesri.https://t.co/k1ZYfCxmMo