Napaść przy stacji metra na obrzeżach Lyonu. Jedna osoba nie żyje, dziewięć rannych

Napastnika uzbrojonego w nóż zatrzymano, drugi uciekł - podała prefektura bez wchodzenia w szczegóły. Motywy działania sprawców nie są znane. Władze na razie nie komentują ataku.

Umieszczone w sieci nagranie pokazuje, jak świadek wydarzenia zatrzymuje człowieka z nożem koło wyjścia z windy przy stacji metra.

Ofiarą napastników padli ludzie, którzy czekali na autobus koło metra.

BREAKING: Stabbing spree in the French city of #Lyon, Reports say that 6 people are wounded and one suspect has been detained pic.twitter.com/lQPdeXGzVc