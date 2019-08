Napad na taksówkarza. Mężczyzna przystawił mu nóż do szyi, a kobieta zabrała pieniądze [WIDEO]

Do brutalnego napadu na taksówkarza doszło w Warszawie w środę. Sprawcy zostali nagrani przez kamerę zainstalowaną wewnątrz samochodu. Na filmie widać młodą, roześmianą dziewczynę i mężczyznę, który w pewnym momencie wyciąga nóż i przystawia do szyi taksówkarza. Dziewczyna, wciąż śmiejąc się, sięga po pieniądze, po czym oboje wysiadają. Zostali już zatrzymani przez policję.

Na filmie widać, jak mężczyzna bacznie obserwuje taksówkarza. Kiedy kierowca pyta się, gdzie ma się zatrzymać i mówi ile należy się za kurs. Mężczyzna przystępuje wówczas do działania, wyjmuje dyskretnie nóż i najpierw pyta, czy kierowca ma wydać ze 100 zł, a później przystawia mu ostrze do gardła.

"A rozj...sz się?"

Kiedy sprawca przytrzymuje przerażonego kierowce, kobieta wciąż roześmiana zabiera pieniądze.

Taksówkarz prosi napastnika, by nic mu nie robił. - A rozj...sz się? - pyta agresor. Kierowca prosi, by powiedział mu, co to znaczy i dowiaduje się, że chodzi o to, by nie zawiadamiał policji.

Nagranie udostępnili administratorzy funpage'a Związek Zawodowy "Warszawski Taksówkarz".

"Jak zechcę dojdę wszędzie"

Internauci błyskawicznie ustalili, że napastnikiem był 17-letni Kasper K. Na swoim profilu na Facebooku posługuje się mottem: "Rozum idzie z wiekiem i charakter twardnieje, albo będziesz człowiekiem albo człowieka cieniem...".

Pod jednym ze swoich zdjęć Kasper K. napisał: "Mówisz nie ma szans jeszcze dodaj że nie będzie więc ja ci udowodnię że jak zechce dojdę wszędzie góra czy nie góra schody kłody złe życzenia ch...j w prognozy obcych ludzi uwierz mi to nic nie zmienia...". (pisownia oryginalna - red.).

Dziewczyną, która zabrała pieniądze jest 16-letnia Ewelina Julia C., w tym roku powinna ukończyć naukę w jednym z warszawskich gimnazjów z oddziałami integracyjnymi.

Oboje zostali zatrzymani przez policję. 17-latek trafił do policyjnego aresztu, a nieletnia dziewczyna przebywa w schronisku młodzieżowym.

