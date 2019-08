Pędził pod prąd wprost na motocyklistę. Szokujące nagranie i 1000 zł mandatu

Policjanci ze Słupska dotarli do kierowcy mazdy, który wyprzedzał "na trzeciego" na trasie Słupsk-Ustka, omal nie doprowadzając do czołowego zderzenia z motocyklem. Jego kierowca w ostatniej chwili zdążył odbić w prawo. Zdarzenie nagrał kamerą i umieścił w sieci, a policja odnalazła kierowcę mazdy. 38-letni Ukrainiec został ukarany mandatami w wysokości 1000 zł.

Jak przekazała policja, kierujący mazdą wyprzedzał na linii podwójnej ciągłej, podczas gdy z naprzeciwka jechał sznur samochodów. Kierowca motocykla cudem uniknął czołówki.

Policjanci dotarli do kierowcy mazdy we wtorek. Mężczyzna przyznał się do winy. Został ukarany dwoma mandatami o łącznej kwocie 1000 zł.

WIDEO - Most na drodze do Zakopanego nadal zamknięty. Pod Tatry tylko objazdem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ml/ polsatnews.pl