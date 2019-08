Wyprzedzał i spowodował śmiertelny wypadek. Szuka go policja

Kierujący samochodem typu kombi podczas wyprzedzania na dk 48 na wysokości Białek Dolnych (Lubelskie) zmusił do hamowania dwa samochody marki Ford i Opel - wynika ze wstępnych ustaleń policji. W efekcie samochody zderzyły się ze sobą. Kierowca forda zmarł w szpitalu. Policjanci szukają sprawcy wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 16:00. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ciemne kombi zaczęło wyprzedzać pojazd marki Ford Ka, w momencie gdy jadący z naprzeciwka opel był bardzo blisko.

Policja prosi o pomoc

"Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierującego ciemnym kombi zmusiło do hamowania wyprzedzanego forda i jadącego z przeciwka opla. Kierujący oplem zmuszony był do maksymalnego zjechania na prawą stronę, by zrobić miejsce dla wyprzedzającego z przeciwka samochodu, z kolei ford podczas hamowania złapał pobocza, wpadł w poślizg i obracając się uderzył w jadącego z przeciwka opla, który dachował" - czytamy w komunikacie lubelskiej policji.

Policja Lubelska

Kierowca ciemnego kombi po wypadku nie zatrzymał się i odjechał w kierunku Moszczanki.

29-letni kierowca forda został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Mężczyzna zmarł w piątek. Do szpitala z obrażeniami ciała przewieziono też pasażerkę opla.

Policja Lubelska

"Osoby, które podróżowały drogą krajową nr 48 w dniu 14 sierpnia 2019 r. około godz. 16:00 pomiędzy Moszczanką a Kockiem, posiadające w samochodzie rejestrator jazdy, a także osoby posiadające wiedzę na temat sprawcy tego zdarzenia lub pojazdu jakim się poruszał proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Rykach" - apeluje policja.

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/msl/ polsatnews.pl