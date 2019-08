Starsze małżeństwo znalazło w kuchni... niedźwiedzia. Przepędziło go kijem bejsbolowym

- Niedźwiedzica uderzyła mnie łapą w nos. Odwróciłem się i oddałem jej w taki sam sposób. W pewnym momencie zamachnęła się i raniła mnie w klatkę piersiową - w taki sposób Johnson relacjonował swoją walkę ze zwierzęciem reporterom stacji CBS Devner (Stany Zjednoczone).

Interweniować postanowiła żona mężczyzny, która wbiegła do kuchni trzymając kij bejsbolowy. Parę razy uderzyła nim niedźwiedzicę. Ostatecznie zwierzę dało za wygraną i wybiegło na zewnątrz. W ślad za mamą pobiegło młode.

Niedźwiedzicę znaleziono i uśpiono

Johnson odniósł rany klatki piersiowej, twarzy i ramion, jednak wezwani na miejsce lekarze ocenili jego stan, jako dobry. Wizyta w szpitalu nie była potrzebna.

Funkcjonariusze agencji zajmującej się ochroną przyrody w Kolorado następnego dnia wytropili niedźwiedzicę. Zwierzę, które zaatakowało człowieka zostało uśpione, bo tak stanowią przepisy Colorado Parks and Wildlife.

Autopsja potwierdziła, że niedźwiedzica zaatakowała człowieka. Dodatkowo w jej żołądku znaleziono "dużą liczbę" odpadów m.in.: foliową torbę i opakowania po jedzeniu.

Młode niedźwiedzicy nie zostało odnalezione.

