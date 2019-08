Przełożona wizyta Trumpa oraz ścieki w Wiśle. W "Wydarzeniach i Opiniach" Gowin, Woś i Lubnauer

Donald Trump nie przyleci do Polski, ale wyśle zastępcę - wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Przeszkodził mu huragan zagrażający Florydzie. W USA strach przed naturą, a w Polsce o naturę. Stołeczne ścieki wciąż wpływają do Wisły, a wraz z nimi chemikalia. O to, jak polityka miesza się z przyrodą Piotr Witwicki zapyta w "Wydarzeniach i Opiniach". Transmisja na polsatnews.pl i w Polsat News od 19:15.