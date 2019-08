Pierwsze czytanie projektu obniżającego PIT. "Rządowi zależy na promocji pracy i pracowitości"

Jak zaznaczył szef rządu, to projekt, na który "Polacy czekali od co najmniej dekady".

- Projekt powszechnej obniżki PIT dla 25 mln obywateli jest niezwykle ważny. Ma na celu przyspieszenie budowy klasy średniej w Polsce - budowy grupy ludzi, która będzie zarabiała więcej - na poziomie europejskim. Jest to cel celów" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że zarobek dla Polaków "musi przekraczać wzrost PKB". - Powinien być na poziomie przyrostu produktywności, wydajności. I dlatego temu celowi poświęciliśmy znaczną część środków - wskazał.

Projekt obniżki podatków PIT składa się z dwóch części - mówił szef rządu. - Pierwsza to obniżenie o ok. 6 proc., z 18 na 17, czyli jeden punkt procentowy podatku PIT dla wszystkich obywateli, również dla wszystkich emerytów - wyjaśnił. Druga część to - jak mówił - "podniesienie kosztów uzyskania przychodów".

Zmiany przewidują, że koszty uzyskania przychodów mają wynieść: 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł; 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł; 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) - obecnie 1 335,00 zł; 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł; 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł; 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.



"Cechy arcypolskie"



- To bardzo ważny kierunek, bo wszyscy ekonomiści zwracają uwagę na to, że w Polsce jeszcze kilka lat temu podejmowało pracę znacznie mniej osób, niż było zdolnych do podjęcia pracy. Dzisiaj z radością mogę też poinformować, że pokazujemy, że rok po roku zwiększamy jednocześnie aktywność ludzi na rynku pracy w różnych wymiarach zresztą - powiedział premier w Sejmie.



Jego zdaniem "ten ruch - obniżka podatku PIT i podniesienie kosztów uzyskania przychodu - będzie również służył temu, żeby więcej ludzi pojawiło się na rynku pracy, żeby Polska gospodarka rosła".



Morawiecki mówił, że rządowi zależy przede wszystkim na promocji pracy. - Na promocji pracy, pracowitości, bo to są cechy polskie, to są cechy arcypolskie można powiedzieć - podkreślił szef rządu.



Szef rządu zwrócił uwagę, że obniżka podatku PIT obejmie również wszystkich emerytów.



"To już trzeci impuls finansowy w tym roku dla wszystkich emerytów. Pierwszy - przypomnę - to była waloryzacja kwotowa, drugi - emerytura plus, wypłacana w maju dla około 10 milionów emerytów i rencistów. Trzeci to jest właśnie obniżka podatku PIT, która obejmie wszystkich emerytów" - stwierdził premier.

"Obciążenie dla budżetu, ale znakomita inwestycja"

- My Prawo i Sprawiedliwość postawiliśmy świat na nogach, pokazaliśmy, że można obniżać podatki i mieć jednocześnie wzrost gospodarczy, i mieć godną politykę społeczną - mówił szef rządu, prezentując projekt nowelizacji ustawy o PIT.

- Koncentrujemy się przede wszystkim nie na tym, żeby była rewolucja społeczna czy obyczajowa, fanaberie ideologiczne, tylko żeby była prawdziwa, dobra dla ludzi rewolucja godnościowa - podkreślał. - I temu służy obniżenie podatku PIT z 18 na 17 procent - wskazał.

Obniżenie tego podatku, jak podkreślał, "będzie bardzo pozytywnym krokiem w kierunku zwiększenia liczby obywateli na rynku pracy". - Jednocześnie doprowadzi do tego, że praca będzie się bardziej opłacała, że zostanie w kieszeniach Polaków więcej pieniędzy. Bo to jest jedno z podstawowych naszych zadań, żeby Polacy więcej zarabiali, i obniżenie podatku jest krokiem w tym właśnie kierunku - mówił Morawiecki.

Przypomniał, że od 1 sierpnia obowiązuje brak podatku PIT dla osób młodych. - Te trzy bardzo ważne ruchy - bez podatku PIT dla młodych, podatek PIT z 18 na 17 procent i podniesienie kosztów uzyskania przychodu - to jest dla budżetu dodatkowe obciążenie około 15-16 miliardów, ale z punktu widzenia gospodarczego i społecznego to znakomita inwestycja - powiedział.

"Skorzysta 25 mln Polaków"

Z zawartych w Ocenie Skutków Regulacji wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany będą kosztować sektor finansów publicznych 9 mld 687 mln zł rocznie. Z tego koszt dla budżetu to 4 mld 825 mln zł, dla jednostek samorządu terytorialnego - 4 mld 812 mln zł, a dla pozostałych jednostek (NFZ) - 50 mln zł.



"Rozwiązania, na których skorzysta ok. 25 mln Polaków, stanowią spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w tzw. nowej piątce PiS" - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu.



Wyjaśniono, że dzięki nowym propozycjom, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia (netto).



"Osoba zarabiająca np. 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) - zysk wyniesie rocznie 732 zł" - stwierdzono.

Zaznaczono, że reforma jest "ważnym" krokiem w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje "na rękę", a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma.

prz/ PAP