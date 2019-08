Rzecznik rządu: chcemy doprowadzić do tego, żeby nie było deficytu w budżecie

- Chcemy po raz pierwszy doprowadzić do tego, aby wydatki i dochody budżetu państwa były na tym samym poziomie, czyli żeby nie było deficytu budżetowego. Nie chcemy zwiększać zadłużenia, choć ono od kilku lat, w stosunku do PKB, maleje. Chcielibyśmy, aby w liczbach bezwzględych ono już nie rosło - powiedział Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

- W tym budżecie wszystkie programy społeczne, które są realizowane, są zagwarantowane. Ale z drugiej strony uszczelnienie podatku, plus sytuacja gospodarcza pozwala ten budżet zbilansować - dodał rzecznik rządu tuż przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów.

Dodał również, że "w każdym budżecie jest jakaś rezerwa związana z różnego rodzaju katastrofami, czy suszą".

- Jeżeli chodzi o pomoc suszową (pomoc rolnikom - red.) to my w tym roku realizujemy, analogicznie jak w poprzednim roku pomoc, która polega na dopłacie do hektara 1000 zł, jeżeli 70 proc. upraw zostanie przez suszę zniszczone - powiedział Müller.

Zrównoważony budżet

Jak podała w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolita", która powołuje się na źródła zbliżone do rządu, budżet państwa w 2020 roku ma być zrównoważony.

"Ma to być pierwszy w historii ostatnich 30 lat plan finansowy, w którym założono, że kasa państwa będzie zrównoważona. To znaczy, że nie trzeba będzie pożyczać pieniędzy, by móc zrealizować wszystkie konieczne wydatki" - napisano. "Dotychczas wszystkie budżety opierały się na deficycie zarówno, jeśli chodzi o projekt jak i wykonanie" - przypomina "Rz".

Michał Dworczyk, który był w poniedziałek gościem Polsat News, został zapytany, czy doniesienia "Rzeczpospolitej" są prawdziwe. Odpowiedział, że "Te wszystkie informacje zostaną zweryfikowane podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów".

"Historyczna chwila"

- To rzeczywiście jest historyczna chwila, gdyby tak się stało, gdyby te informacje się potwierdziły, dlatego, że (...) po raz pierwszy od transformacji budżet byłby zrównoważony, tzn. wpływy byłyby zrównoważone z wydatkami - zaznaczył.

Dodał, że opinie, oceny ekonomistów liberalnych czy ekonomistów związanych z Platformą Obywatelską były całkowicie chybione. Szef kancelarii premiera przypomniał w tym kontekście wypowiedzi eksperta ekonomicznego PO Andrzeja Rzońcy, który negatywnie wypowiadał się o programach solidarnościowych PiS i ich wpływie na budżet państwa.

Szef KPRM został zapytany, w jaki sposób rząd zamierza zasypać dziurę budżetową, odpowiedział: usprawnienie systemu podatkowego, systemu fiskalnego ma olbrzymi wpływ na to, że budżet państwa z każdym rokiem jest coraz lepszy; ukrócenie szeregu przestępstw związanych z VAT-em, walka z mafiami paliwowymi.

